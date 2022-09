Papa Francesco: “Ho parlato con Krajewski, Ucraina martire” (Di mercoledì 21 settembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Vorrei fare presente la terribile situazione della martoriata Ucraina. Il cardinal Krajewski è andato lì per la quarta volta. Ieri mi ha telefonato. E’ lì per aiutare nella zona di Odessa e mi ha raccontato il dolore di questo popolo, le malvagità e le mostruosità, i cadaveri torturati che tovano. Uniamoci a questo popolo così nobile e martire”. E’ quanto ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale di oggi in piazza San Pietro, tornando a pregare per l’Ucraina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Vorrei fare presente la terribile situazione della martoriata. Il cardinalè andato lì per la quarta volta. Ieri mi ha telefonato. E’ lì per aiutare nella zona di Odessa e mi ha raccontato il dolore di questo popolo, le malvagità e le mostruosità, i cadaveri torturati che tovano. Uniamoci a questo popolo così nobile e”. E’ quanto ha dettoal termine dell’udienza generale di oggi in piazza San Pietro, tornando a pregare per l’. L'articolo L'Opinionista.

