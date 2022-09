Milik Juve, i bianconeri verso una scelta sul futuro: ecco quale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milik Juve, i bianconeri vanno verso una scelta per il futuro dell’attaccante polacco: ecco di quale si tratta Arkadiusz Milik è stato senza ombra di dubbio tra i più positivi di questo sfortunato inizio di stagione in casa bianconera. Già 3 gol per l’attaccante polacco e al momento la Juve appare quindi propensa ad esercitare il diritto di riscatto pari a 7 milioni di euro (più altri 2 eventuali di bonus). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022), ivannounaper ildell’attaccante polacco:disi tratta Arkadiuszè stato senza ombra di dubbio tra i più positivi di questo sfortunato inizio di stagione in casa bianconera. Già 3 gol per l’attaccante polacco e al momento laappare quindi propensa ad esercitare il diritto di riscatto pari a 7 milioni di euro (più altri 2 eventuali di bonus). L'articolo proviene da Calcio News 24.

