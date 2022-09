I Santi di Mercoledì 21 Settembre 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) San MATTEO Apostolo ed evangelista – Festa I secolo dopo CristoMatteo fa l’esattore delle tasse in Cafarnao di Galilea. Gesù lo vede, lo chiama. Lui si alza di colpo, lascia tutto e lo segue. Da quel momento cessano di esistere i tributi, le finanze, i Romani. Tutto cancellato da quella parola di Gesù: “Seguimi”. Gli evangelisti Luca e Marco lo chiamano anche Levi, che potrebbe essere il suo secondo nome. Ma gli danno il nome di Matteo nella lista dei Dodici scelti da Gesù come suoi inviati: “Apostoli”. E con questo nome egli compare…www.ebeati.it/dettaglio/21550 San GIONA Profeta VIII secolo a.C.In data odierna il nuovo Martyrologium Romanum pone la commemorazione di San Giona profeta, figlio di Amittai. A lui è intitolato un libro del Vecchio Testamento e la sua famosa uscita dal ventre del pesce viene vista nel Vangelo come prefigurazione della ...