Fabian Ruiz | «A Napoli ho imparato molto | ma non si può dire no al PSG»

Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di El Pais, commentando il passaggio dal Napoli al PSG. Di seguito le sue parole. «Non si può dire di no a un club come il PSG, per il progetto che stanno facendo, per il club, per la storia. Avevo ancora un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un'altra sistemazione. Penso sia stata un'ottima scelta. Ho parlato sia con Luis Campos, che mi ha spiegato il progetto, che con Galtier, che mi ha spiegato il suo modo di giocare e le idee che aveva. Conversazioni che mi hanno dato molta fiducia»

