Elezioni: indeciso per chi votare? Scoprilo con questo Test (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le Elezioni del 25 settembre si avvicinano e in tanti non sanno ancora per chi votare. Del resto, se è vero che l’offerta politica dei partiti è ampia anche a questo giro, forse troppa, è anche vero che molti partiti li scartiamo per convinzioni ideologiche. O perché li abbiamo già visti all’opera. Mentre altri si L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ledel 25 settembre si avvicinano e in tanti non sanno ancora per chi. Del resto, se è vero che l’offerta politica dei partiti è ampia anche agiro, forse troppa, è anche vero che molti partiti li scartiamo per convinzioni ideologiche. O perché li abbiamo già visti all’opera. Mentre altri si L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Luca_Scialo81 : Elezioni: indeciso per chi votare? Scoprilo con questo Test - ManuelaBellipan : RT @conteDartagnan: Sono stato contattato per un sondaggio…la domanda era per quali coalizioni voterà alle prossime elezioni? Ovviamente ho… - conteDartagnan : Sono stato contattato per un sondaggio…la domanda era per quali coalizioni voterà alle prossime elezioni? Ovviament… - Mella12597571 : RT @JediPerLItalia: @Sporty77001129 Per te, ha un valore, per le elezioni, i partiti, il paese assolutamente nessuno. Non esiste nessuna po… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #AlessandraGhisleri non ha dubbi: 'Un indeciso su 4 è nel Nord-Est. E andrà a votare perché è la parte produttiva del… -