Elezioni 2022, Ricchiuti: "Con FdI al governo via obbligo Pos" (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – "Con Fratelli d'Italia al governo sarà abolito l'obbligo di accettazione del pagamento tramite Pos", ma "aumentata anche la soglia" del contante attualmente in vigore. Così Lino Ricchiuti, candidato al Senato per Fratelli d'Italia e vice responsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia, che sottolinea: "Ogni giorno attendo la dichiarazione di un esponente della sinistra per la lotta al contante. I maggiori sostenitori della lotta al contante sono i signori del capitale finanziario che usano la 'caramella', per chi ci casca, dell'evasione fiscale". "Costoro sono i primi a eludere la tassazione, peraltro in forme legali, legate vuoi alla ridicola tassazione a cui sono sottoposti (tra l'1 e il 5%), vuoi alle migrazioni dei capitali rese possibili dai paradisi fiscali e dalle società ..."

