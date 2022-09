Draghi all'Onu: avanti con le sanzioni a Putin e il tetto del gas (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un messaggio all'Unione europea a non arretrare sulla Russia (anche con il tetto al prezzo del gas), uno di sostegno «senza indugi» al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uno di rassicurazione in vista delle elezioni di domenica, «anche nei prossimi anni l'Italia resterà protagonista in Ue e nella Nato», e uno al presidente russo Vladimir Putin: i quattro referendum d'indipendenza nella regione del Donbass sono «un'ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza». Quando ormai sono le nove di sera, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha pronunciato il suo ultimo discorso da premier alle Nazioni unite. La giornata di interventi, che ha aperto la 77esima Assemblea generale, era stata aperta dal messaggio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che è stato soprattutto un messaggio elettorale a pochi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un messaggio all'Unione europea a non arretrare sulla Russia (anche con ilal prezzo del gas), uno di sostegno «senza indugi» al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uno di rassicurazione in vista delle elezioni di domenica, «anche nei prossimi anni l'Italia resterà protagonista in Ue e nella Nato», e uno al presidente russo Vladimir: i quattro referendum d'indipendenza nella regione del Donbass sono «un'ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza». Quando ormai sono le nove di sera, il presidente del Consiglio Marioha pronunciato il suo ultimo discorso da premier alle Nazioni unite. La giornata di interventi, che ha aperto la 77esima Assemblea generale, era stata aperta dal messaggio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che è stato soprattutto un messaggio elettorale a pochi ...

NicolaPorro : La Francia taglia l’energia all’Italia, ma dal 10 ottobre invierà gas alla Germania. Alla faccia della solidarietà… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi è a New York per partecipare alla 77° Assemblea generale delle Nazioni Unite #UNGA. Qui… - Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: Anche nei prossimi anni l’Italia continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli al… - christianrocca : Il discorso integrale all’Onu Anche nei prossimi anni l’Italia resterà da parte dell’Ue e della Nato, assicura Dra… - IannielloBruno : RT @triolo_antonio: 'Draghi è apprezzatissimo all'estero!' Come Monti, aggiungerei. Se capiste che la politica estera è sostanzialmente rea… -