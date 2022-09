Dove vedere Musetti-Korda oggi 21 settembre in TV e in streaming (Di mercoledì 21 settembre 2022) oggi, mercoledì 21 settembre, si disputerà l’incontro tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda, valido per gli ottavi di finale dell’edizione 2022 dell’ATP Metz, competizione che rientra nella categoria dei tornei ATP 250. Musetti torna dunque in campo dopo l’ottima Davis Cup a Bologna, con l’Italia del capitano Filippo Volandri che ha strappato il pass per la fase finale in programma a Malaga dal 23 al 27 novembre. Il tennista azzurro dovrà vedersela con l’attuale numero 49 del ranking ATP, reduce dal successo ai sedicesimi di finale del torneo francese contro Hugo Guston (2-0 per lo statunitense, che dopo aver vinto il primo set in scioltezza ha avuto la meglio sul giocatore di casa al tie break del secondo set). Di seguito le informazioni principali su come e Dove ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022), mercoledì 21, si disputerà l’incontro tra Lorenzoe Sebastian, valido per gli ottavi di finale dell’edizione 2022 dell’ATP Metz, competizione che rientra nella categoria dei tornei ATP 250.torna dunque in campo dopo l’ottima Davis Cup a Bologna, con l’Italia del capitano Filippo Volandri che ha strappato il pass per la fase finale in programma a Malaga dal 23 al 27 novembre. Il tennista azzurro dovrà vedersela con l’attuale numero 49 del ranking ATP, reduce dal successo ai sedicesimi di finale del torneo francese contro Hugo Guston (2-0 per lo statunitense, che dopo aver vinto il primo set in scioltezza ha avuto la meglio sul giocatore di casa al tie break del secondo set). Di seguito le informazioni principali su come e...

