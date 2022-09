Bce | Lagarde | Assenza totale del gas russo? Recessione nel 2023

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La crisi energetica spaventa l'Europa e anche dalla Bce arrivano segnali inequivocabili. La presidente Christinenon fa molti giri di parole per descrivere i possibili scenari, se Putin dovesse decidere di tagliare totalmente le forniture di metano all'Ue la situazione diventerebbe molto grave. "Nello scenario meno favorevole delle nostre proiezioni, - spieganel corso di una lecture a Francoforte - che coglie tra i vari choc anche l’impatto di un’interruzione completa delle forniture di gas, l’economia si contrarrà l’anno prossimo per poi recuperare nel 2024". Segui su affaritaliani.it

Questo ha dato oggi una spinta alla svalutazione dell'Euro rispetto al Dollaro, come possiamo vedere dal seguente grafico Nel frattempo, il Presidente della Bce Christine Lagarde ha dichiarato in un ..."Non lasceremo che si crei un problema durevole di inflazione", ha detto ieri sera la presidente della Bce Christine Lagarde, tenendo un discorso a Francoforte. Poi ha precisato che l'Istituto ...Alla Bce non permetteremo che questa fase di alta inflazione si trasmetta ai comportamenti economici creando un problema di inflazione persistente. La nostra politica monetaria perseguirà un chiaro… L ...La Bce ha deciso: seguirà le orme della Fed con la stretta monetaria, nel peggior momento possibile per l'economia europea.