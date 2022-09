A Bruno Giacomazzo il Premio Aspen per la ricerca sulla collisione delle stelle di neutroni

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Premiato, insieme ai coautori della, per avere risolto “un puzzle astrofisico pluridecennale”, come spiegato dagli organizzatori del riconoscimento. Il napoletano, professore associato di Astrofisica presso il dipartimento di Fisica dell’Università Bicocca di Milano, ha ricevuto a Palazzo Lancellotti a Roma il2022 per la collaborazione e lascientifica tra Italia e Stati Uniti, promosso daInstitute Italia, grazie allo studio “Osservazioni di segnali radio, ottici ed a raggi X rivelano la presenza di un getto relativistico collimato tra il materiale espulso dall’evento di fusione didiGW170817”, condotto insieme a colleghi di istituzioni italiane e americane (vedi ...

Il Denaro

Morsony, Diego Lopez - Camara, Matteo Cantiello, Riccardo Ciolfi,e Jared C. WorkmanMorsony, Diego Lopez - Camara, Matteo Cantiello, Riccardo Ciolfi,e Jared C. Workman A Bruno Giacomazzo vince il Premio Aspen per la ricerca sulla collisione delle stelle di neutroni - Ildenaro.it Premiato, insieme ai coautori della ricerca, per avere risolto “un puzzle astrofisico pluridecennale”, come spiegato dagli organizzatori del riconoscimento. Bruno Giacomazzo, professore associato di A ...