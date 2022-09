Un posto al sole, trama 20 settembre 2022: una novità per Viola (Di martedì 20 settembre 2022) Viola Bruni riceverà una notizia, ad Un posto al sole, che la metterà molto in crisi, come segnala la trama di martedì 20 settembre 2022. La donna è ancora reduce dal terribile attentato messo in atto da Lello Valsano, che ha sparato a lei e a Susanna. La Picardi, purtroppo, non è sopravvissuta alla sparatoria in quanto ha avuto una complicazione dopo aver sposato Niko in ospedale e questo ha sconvolto la vita di Viola che non riesce a superare lo shock e la paura e, inconsciamente, incolpa Eugenio. La figlia di Ornella, dunque, sarà ancora molto provata per quello che ha passato e faticherà a tornare alla sua vita. La crisi personale di Viola sarà evidente quando la donna riceverà una convocazione per tornare a lavorare presso la scuola di Bianca ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 settembre 2022)Bruni riceverà una notizia, ad Unal, che la metterà molto in crisi, come segnala ladi martedì 20. La donna è ancora reduce dal terribile attentato messo in atto da Lello Valsano, che ha sparato a lei e a Susanna. La Picardi, purtroppo, non è sopravvissuta alla sparatoria in quanto ha avuto una complicazione dopo aver sposato Niko in ospedale e questo ha sconvolto la vita diche non riesce a superare lo shock e la paura e, inconsciamente, incolpa Eugenio. La figlia di Ornella, dunque, sarà ancora molto provata per quello che ha passato e faticherà a tornare alla sua vita. La crisi personale disarà evidente quando la donna riceverà una convocazione per tornare a lavorare presso la scuola di Bianca ...

