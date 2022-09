Studenti e casa: netta preferenza per la camera singola, comoda e ben servita (Di martedì 20 settembre 2022) MILANO – Con la fine delle restrizioni legate alla pandemia le aule universitarie sono tornate a riempirsi di Studenti e, di conseguenza, è iniziata anche la ricerca dell’abitazione. Nell’anno accademico 2021/22 sono 1.814.901 gli iscritti nelle Università italiane e di questi circa il 33% sono Studenti fuori sede, circa il 5,6% degli iscritti sono stranieri. Numeri importanti che fanno capire bene come il fenomeno della ricerca di un appartamento, di una stanza, di un posto letto impatti sul mercato delle locazioni residenziali. I dati riferiti al primo semestre del 2022 ci dicono che il 3,8% dei contratti di locazione stipulati dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa riguardano Studenti universitari, anche se è l’autunno il periodo caldo come confermano i nostri dati sul secondo semestre del 2021 che danno al 13,1% i ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022) MILANO – Con la fine delle restrizioni legate alla pandemia le aule universitarie sono tornate a riempirsi die, di conseguenza, è iniziata anche la ricerca dell’abitazione. Nell’anno accademico 2021/22 sono 1.814.901 gli iscritti nelle Università italiane e di questi circa il 33% sonofuori sede, circa il 5,6% degli iscritti sono stranieri. Numeri importanti che fanno capire bene come il fenomeno della ricerca di un appartamento, di una stanza, di un posto letto impatti sul mercato delle locazioni residenziali. I dati riferiti al primo semestre del 2022 ci dicono che il 3,8% dei contratti di locazione stipulati dalle agenzie del Gruppo Tecnoriguardanouniversitari, anche se è l’autunno il periodo caldo come confermano i nostri dati sul secondo semestre del 2021 che danno al 13,1% i ...

