Serena Enardu conferma | è di nuovo amore con Pago?

(Di martedì 20 settembre 2022) E’ felicee si vede, è tornata con, loparlando di coppie che ci riprovano e che continuano a crederci. Loro sono una di quelle coppie che non si arrende, che passa mesi interi pensando ad altro e poi la magia è così forte che tornano insieme. Che l’fosse tornato era già nell’aria ma anche senon si sono ancora mostrati insieme non c’è più dubbio. “Credo che quando c’è una magia, una alchimia forte ma vale la pena provarci e riprovarci ogni volta che le persone lo ritengono opportuno ma soprattutto quando le persone che si incontrano provano tutto questo” è la risposta della bella ex tronista sarda a chi le chiede se crede nelle seconde e terze occasioni....

Gf Vip, Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? Una risposta di lei sembra chiarire ogni dubbio (Video)

Sulla scia di Belen e Stefano, anche Pago ehanno deciso di dare una seconda chance al loro rapporto. Un rapporto messo a dura prova in televisione, tra Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip . Dopo un lungo periodo di ..., la foto in piscina è un sogno: l'estate sembra non essere ancora finita per l'ex - tronista di Uomini e Donne, spettacolare. Arrivati a settembre e con le scuole ricominciate, ormai per ... Serena Enardu ora sta meglio ma che dolore lasciar andare suo figlio Tommy La Enardu ha confermato il ritorno di fiamma con il cantante, con il quale aveva partecipato a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip ...Gf Vip, Serena Enardu e Pago di nuovo insieme Una risposta di lei sembra chiarire ogni dubbio (Video). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.