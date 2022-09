Monza, Berlusconi immune: non è il presidente e non può essere sanzionato dalla Procura Figc (Di martedì 20 settembre 2022) Silvio Berlusconi immune da sanzioni in ambito calcistico. L’edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione legata al Monza e spiega perché la Procura Figc non ha preso provvedimenti nei confronti dell’ex Cavaliere in seguito alla frase “L’Udinese ha giocato in dodici, l’arbitro Di Bello dovrebbe chiamarsi Di Brutto”. Berlusconi, infatti, non è nei quadri dirigenziali ufficiali del club brianzolo e non figura come presidente del club. Il patron, dunque, non avendo incarichi ufficiali non potrà nemmeno essere multato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Silvioda sanzioni in ambito calcistico. L’edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione legata ale spiega perché lanon ha preso provvedimenti nei confronti dell’ex Cavaliere in seguito alla frase “L’Udinese ha giocato in dodici, l’arbitro Di Bello dovrebbe chiamarsi Di Brutto”., infatti, non è nei quadri dirigenziali ufficiali del club brianzolo e non figura comedel club. Il patron, dunque, non avendo incarichi ufficiali non potrà nemmenomultato. SportFace.

