Milan, stiramento per Theo Hernandez: salta l'Empoli (Di martedì 20 settembre 2022) Milan in ansia per Theo Hernandez : il giocatore, contro il Napoli , ha riportato infatti uno stiramento all'adduttore destro. Secondo Sky Sport , salterà la partita con l' Empoli , alla ripresa del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 settembre 2022)in ansia per: il giocatore, contro il Napoli , ha riportato infatti unoall'adduttore destro. Secondo Sky Sport , salterà la partita con l', alla ripresa del ...

SkySport : ULTIM'ORA #MILAN #TheoHernandez salterà la partita con l'Empoli, per il terzino stiramento all'adduttore destro: s… - Luxgraph : Milan, si ferma Theo Hernandez: stiramento all'adduttore - CORNERNEWS24 : #Calcio - Milan, stiramento all'adduttore per Theo Hernandez Sarà rivalutato tra una settimana, escluse lesioni per Calabria - ManuFilippone95 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MILAN #TheoHernandez salterà la partita con l'Empoli, per il terzino stiramento all'adduttore destro: sarà rivalu… - ferrante_pie : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MILAN #TheoHernandez salterà la partita con l'Empoli, per il terzino stiramento all'adduttore destro: sarà rivalu… -