Il racconto dei mesi più duri della pandemia in una commedia corale, su vizi e virtù degli italiani (Di martedì 20 settembre 2022) A oltre due anni dall’inizio della pandemia, il lockdown sembra un lontano ricordo. Il cinema e la tv, però, non sono rimasti a guardare e hanno raccontato quei mesi anche in chiave ironica. A tale proposito, stasera Canale 5 manda in onda Lockdown all’italiana, film con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Martina Stella e Paola Minaccioni. “Lockdown all’italiana”: le immagini più divertenti del film di Enrico Vanzina guarda le foto Leggi anche › “Lockdown all’italiana”: in sala il film di ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 settembre 2022) A oltre due anni dall’inizio, il lockdown sembra un lontano ricordo. Il cinema e la tv, però, non sono rimasti a guardare e hanno raccontato queianche in chiave ironica. A tale proposito, stasera Canale 5 manda in onda Lockdown all’italiana, film con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Martina Stella e Paola Minaccioni. “Lockdown all’italiana”: le immagini più divertenti del film di Enrico Vanzina guarda le foto Leggi anche › “Lockdown all’italiana”: in sala il film di ...

crocerossa : ??La paura, le difficoltà e lo smarrimento di chi vive in quei luoghi e il lavoro instancabile dei Volontari CRI a s… - battistalena : Forse i due eventi televisivi più toccanti che ho visto negli ultimi due anni sono stati i funerali dei Reali UK. I… - WrittenMemxries : No raga ma poi la prof mi ha chiesto se ci fossero coppie tra i pompieri insomma Paola io come ti racconto dei buddie in tedesco - Alise0 : RT @Internazionale: Spring Attitude è un festival che costruisce ponti con la musica. Il racconto dei due giorni di Roma, con Nu Genea, Ios… - Internazionale : Spring Attitude è un festival che costruisce ponti con la musica. Il racconto dei due giorni di Roma, con Nu Genea,… -