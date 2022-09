I funerali della Regina Elisabetta tra noia e banalità ?????????????????????Ma la direttrice Maggioni porta a casa il boom di share (Di martedì 20 settembre 2022) Segno che, anche se ammorbati dall'interminabile e noiosa Maratona, anche gli italiani sognano di essere monarchici... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 settembre 2022) Segno che, anche se ammorbati dall'interminabile e noiosaratona, anche gli italiani sognano di essere monarchici... Segui su affaritaliani.it

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - VauroSenesi : FUNERALI DELLA REGINA... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #20settembre #ElizabethII… - RaiNews : Video, le donne iraniane si tolgono il velo per protesta ai funerali di Mahsa Amini che diventano l'occasione per m… - JBalzani55 : RT @yleniaindenial1: la principessa Charlotte che pensa ad inciuciare con il fratello durante i funerali della bisnonna è lei la gossip gir… - Robertogrisanti : RT @Lollo__25: Avete visto i funerali della Regina Elisabetta? Avete notato che non c'erano mascherine, distanziamenti o restrizioni? Sono… -