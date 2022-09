GfVip, la confessione sul tragico lutto: “È morto di un infarto…” (Di martedì 20 settembre 2022) Nella casa più spiata d’Italia, i concorrenti sono soliti lasciarsi andare con delle confessioni personali. Non sempre si tratta di racconti positivi, ma talvolta sono tristi realtà. Ieri ha avuto inizio una nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini ancora una volta al timone. Anche quest’anno sarà sicuramente una grande edizione ricca di emozioni. Intanto però, in attesa di scoprire cosa accadrà nel corso dei mesi prossimi, delle ex concorrenti della casa si sono lasciate andare in un racconto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Le Donatella nella casa del Grande Fratello Vip Giulia e Silvia Provvedi, note al pubblico come Le Donatella, lo scorso 14 settembre hanno parlato della perdita improvvisa arrivata nella loro famiglia. Due gemelle dolci ed esuberanti, unite non solo dal parto gemellare, ma anche dalla passione per il canto. Il loro volto ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 20 settembre 2022) Nella casa più spiata d’Italia, i concorrenti sono soliti lasciarsi andare con delle confessioni personali. Non sempre si tratta di racconti positivi, ma talvolta sono tristi realtà. Ieri ha avuto inizio una nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini ancora una volta al timone. Anche quest’anno sarà sicuramente una grande edizione ricca di emozioni. Intanto però, in attesa di scoprire cosa accadrà nel corso dei mesi prossimi, delle ex concorrenti della casa si sono lasciate andare in un racconto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Le Donatella nella casa del Grande Fratello Vip Giulia e Silvia Provvedi, note al pubblico come Le Donatella, lo scorso 14 settembre hanno parlato della perdita improvvisa arrivata nella loro famiglia. Due gemelle dolci ed esuberanti, unite non solo dal parto gemellare, ma anche dalla passione per il canto. Il loro volto ...

Novella_2000 : Patrizia Rossetti fa una confessione nella notte e rivela da quando non ha rapporti intimi (VIDEO) #gfvip - Tr4shb1tchh : La mia confessione del giorno: non sopporto la Salemi al #GFVIP ma la vorrei avere come amica nella vita reale. Qu… - cultoexo : la mia confessione è che mi manca molto il gfvip 5 non ci sarà mai più un’edizione più bella di quella - tuttopuntotv : Katia Ricciarelli si lascia andare a una dura confessione: “Sono stata punita” #gfvip #gfvip7 #katiaricciarelli… -