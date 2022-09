GF Vip, Patrizia Rossetti: «I ragazzini mi cercano sui social, ma non faccio sesso da 4 anni» (Di martedì 20 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip ha aperto lunedì sera i battenti. Tra i concorrenti della settima edizione, condotta da Alfonso Signorini, c’è anche la conduttrice toscana Patrizia Rossetti. La regina delle televendite si è subito lasciata andare nei discorsi con i coinquilini e ha parlato della sua vita sentimentale, dopo la fine del matrimonio con Rudy Londoni: «Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile», ha detto. Patrizia Rossetti al GF Vip Casta per scelta o per mancanza di corteggiatori? Patrizia Rossetti racconta perché non frequenta più uomini: «Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ... Leggi su blog.libero (Di martedì 20 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip ha aperto lunedì sera i battenti. Tra i concorrenti della settima edizione, condotta da Alfonso Signorini, c’è anche la conduttrice toscana. La regina delle televendite si è subito lasciata andare nei discorsi con i coinquilini e ha parlato della sua vita sentimentale, dopo la fine del matrimonio con Rudy Londoni: «Sono 4che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile», ha detto.al GF Vip Casta per scelta o per mancanza di corteggiatori?racconta perché non frequenta più uomini: «Certo che ho occasioni. Sai quantigiovani mi fanno la corte sui? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ...

