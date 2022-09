Elezioni 2022, Damilano e Lévy su Rai3: proteste FdI e Lega (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – proteste di Fratelli d’Italia e Lega all’indomani della messa in onda su Rai3 della striscia curata da Marco Damilano, ‘Il cavallo e la torre’. Da Meloni – che tuona per le parole dello scrittore e filosofo francese Bernard-Henri Lévy, ospite del giornalista – a Salvini che parla di “comizio da 1000 euro a puntata”, i leader e gli esponenti di partito lamentano una violazione della par condicio da parte della rete del servizio pubblico. “Il servizio pubblico italiano ospita (o paga? La domanda è ufficiale) uno scrittore francese – noto qui per aver difeso il pluriomicida terrorista comunista Cesare Battisti dall’ipotesi di estradizione – per spiegarci in due minuti l’idea di democrazia della sinistra e per paragonare un’Italia a guida centrodestra ai peggiori regimi. Consiglio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) –di Fratelli d’Italia eall’indomani della messa in onda sudella striscia curata da Marco, ‘Il cavallo e la torre’. Da Meloni – che tuona per le parole dello scrittore e filosofo francese Bernard-Henri, ospite del giornalista – a Salvini che parla di “comizio da 1000 euro a puntata”, i leader e gli esponenti di partito lamentano una violazione della par condicio da parte della rete del servizio pubblico. “Il servizio pubblico italiano ospita (o paga? La domanda è ufficiale) uno scrittore francese – noto qui per aver difeso il pluriomicida terrorista comunista Cesare Battisti dall’ipotesi di estradizione – per spiegarci in due minuti l’idea di democrazia della sinistra e per paragonare un’Italia a guida centrodestra ai peggiori regimi. Consiglio di ...

