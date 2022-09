Draghi premiato come “World Statesman” a New York (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato all'hotel "The Pierre" a New York, dove ha ricevuto il premio "World Statesman" della 'Appeal of Conscience Foundation'. Il premio viene attribuito al presidente del Consiglio per la sua "lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico servizio - si legge nella nota della Fondazione - di cui hanno beneficiato l'Italia e l'Unione europea e che ha aiutato la cooperazione internazionale". Draghi, ha affermato il Rabbino Schneier, fondatore e presidente dell'organizzazione, "è un leader con grandi capacità di visione, che unisce e possiede le competenze finanziarie e politiche necessarie per affrontare le complesse questioni economiche, umanitarie e geopolitiche che il mondo ha davanti". Nel corso della cerimonia, la Laudatio di Henry ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Marioè arrivato all'hotel "The Pierre" a New, dove ha ricevuto il premio "" della 'Appeal of Conscience Foundation'. Il premio viene attribuito al presidente del Consiglio per la sua "lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico servizio - si legge nella nota della Fondazione - di cui hanno beneficiato l'Italia e l'Unione europea e che ha aiutato la cooperazione internazionale"., ha affermato il Rabbino Schneier, fondatore e presidente dell'organizzazione, "è un leader con grandi capacità di visione, che unisce e possiede le competenze finanziarie e politiche necessarie per affrontare le complesse questioni economiche, umanitarie e geopolitiche che il mondo ha davanti". Nel corso della cerimonia, la Laudatio di Henry ...

