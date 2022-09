Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib - 1,6% (Di martedì 20 settembre 2022) Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,66% a 21.773 punti. . 20 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Seduta ampiamente negativa per ladi: l'indiceMib ha chiuso in ribasso dell'1,66% a 21.773 punti. . 20 settembre 2022

