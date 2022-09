ATP San Diego 2022 | ok Duckworth | Wolf ed Etcheverry

Leggi su oasport

(Di martedì 20 settembre 2022) Ha preso il via questa notte il torneo ATP 250 di San, alla seconda edizione dopo il successo del 2021 di Casper Ruud su Cameron Norrie. Quest’anno il tabellone non presenta nomi di altissimo rango come lo scorso anno, ma giocatori come Daniel Evans ed il padrone di casa Jenson Brooksby possono sicuramente far divertire il pubblico. Marcos Giron, terzo favorito del seeding, sa che debutterà nel torneo con Tomas, vittorioso nella sfida tutta argentina con il qualificato Facundo Mena. C’è gara nel primo set, concluso soltanto all’8-6 del tie-break, ma nel secondo il numero 89 al mondo fa valere la sua esperienza a questi livelli. La settima testa di serie Jamessi impone in tre set nel derby australiano con Alexei Popyrin; ad aiutarlo ci sono sicuramente i 14 ace collezionati durante la sfida, con soli sette ...