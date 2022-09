Antonino Spinalbese al “GF Vip”: “Con Belen non c’entravo nulla! Oggi sono un imprenditore creativo” (Di martedì 20 settembre 2022) Nel cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, partito ieri sera su Canale 5, c’è anche Antonino Spinalbese. L’ex Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 20 settembre 2022) Nel cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, partito ieri sera su Canale 5, c’è anche. L’ex Perizona Magazine.

redazionerumors : Al #GrandeFratelloVip, Antonino Spinalbese si è trovato in una situazione poco piacevole: incoraggiato a parlare de… - _2he2belle : RT @karevismysun: beh Antonino Spinalbese ti devo dire, vi devo dire #GFvip • #gfvip7 - caffeuccio : Furbina Sara Mancuso che dopo essere stata sempre attaccata ad Elenoire Ferruzzi, quando Antonino Spinalbese fa per… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ammette: “Belen? Io non c’entravo nulla con la sua vita e neanche lei nell… - Elisabbbbbbe : Antonino Spinalbese: se sentite bene il video ad un certo punto parla di Belen. Descritto come narciso, al momento… -