Windtre | le novità per il rientro a lavoro e in classe

Roma, 19 settembre 2022 – Windtre lancia le nuove proposte commerciali e presenta un portafoglio di soluzioni pensate per soddisfare le esigenze di connettività nel periodo di ritorno in ufficio e a scuola. Tra le principali novità c'è 'Professional Country', la prima offerta riservata ai professionisti di altre nazionalità che lavorano in Italia. Questa soluzione si rivolge, in particolare, ai clienti con partita IVA nati in Romania e nei Paesi extra UE, ad eccezione di USA, Regno Unito, Canada e Svizzera, e mette a disposizione minuti illimitati, 200 Giga di navigazione nel nostro Paese e 15 Giga disponibili anche in viaggio all'interno dell'Unione Europea e nel Regno Unito. Sono inclusi, inoltre, 150 minuti per le chiamate internazionali dall'Italia verso tutti i Paesi europei e altre 30 nazioni, tra cui Albania, Marocco, Egitto e Bangladesh.

