Spd, importante che vinca Letta e non postfascista Meloni (Di lunedì 19 settembre 2022) "Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non Meloni, che, come partito post fascista, porterebbe l'Italia in una direzione sbagliata". Lo ha detto il presidente dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) "Sarebbe davvero un segnalese Enricopotesse vincere e non, che, come partito post fascista, porterebbe l'Italia in una direzione sbagliata". Lo ha detto il presidente dell'...

repubblica : Spd: 'Importante che vinca Letta e non postfascista Meloni'. Leader Fdi: 'Il governo consente provocazioni contro l… - alfonso_unial : Secondo il giornalino 'Il Tempo del Cù-cù' Klingbeil 'ASFALTA LA MELONI' il segretario Spd interviustato dice: 'S… - ultimenotizie : 'Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico #Letta potesse vincere e non #Meloni, che, come partito post fasci… - maxleva : RT @repubblica: Spd: 'Importante che vinca Letta e non postfascista Meloni'. Leader Fdi: 'Il governo consente provocazioni contro l'opposiz… - Michele48405711 : RT @Michele02828265: Elezioni politiche 2022, Spd: 'Importante che vinca Letta e non postfascista @GiorgiaMeloni'. La leader FdI: 'Governo… -