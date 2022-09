Napoli, agente Mario Rui: “Se non fosse un po’ pazzo non sarebbe arrivato dov’è” (Di lunedì 19 settembre 2022) Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato di lui a Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ un giocatore a cui tengo molto: santifico la personalità e il carattere, non le qualità tecniche. Lui nelle risse c’è sempre. Per com’è stato ammazzato in questi anni, sarebbe dovuto scappare e mollare tutto. Invece è sempre lì, titolare e sul pezzo. Faccio sempre i complimenti alla sua caparbietà, alla sua grinta, al suo modo di essere pazzo. Gli ho sempre detto che se non fosse un po’ pazzo non sarebbe arrivato dov’è”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022)Giuffredi,diRui, ha parlato di lui a Radio Kiss Kiss: “E’ un giocatore a cui tengo molto: santifico la personalità e il carattere, non le qualità tecniche. Lui nelle risse c’è sempre. Per com’è stato ammazzato in questi anni,dovuto scappare e mollare tutto. Invece è sempre lì, titolare e sul pezzo. Faccio sempre i complimenti alla sua caparbietà, alla sua grinta, al suo modo di essere. Gli ho sempre detto che se nonun po’non”. SportFace.

