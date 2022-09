Migranti | Open Arms | soccorse altre 30 persone Sulle navi umanitarie in 800 aspettano di sbarcare

(Di lunedì 19 settembre 2022) “Abbiamo soccorso 30in acque internazionali a bordo di una barca molto precaria. Ora sullaUno ci sono 402e il corpo senza vita di un uomo. Abbiamo bisogno di un porto sicuro subito”, a scriverlo sui social è, la Ong spagnola che questa notte, 19 settembre, ha soccorso un barchino che si trovava in difficoltà nel Mediterraneo centrale. A bordo della nave umanitaria ci sono adesso 402e il cadavere di un migrante recuperato nei giorni scorsi quando il team ha tratto in salvo 59 naufraghi, tra cui 6 bimbi, da una piattaforma petrolifera. Ieri mattina all’alba l’ennesima operazione: in 294 sono stati soccorsi dopo essere rimasti quattro giorni alla deriva. Tra loro anche 49 donne e 60 bambini. “Ancora un giorno e sarebbero ...

infoitcultura : Open Arms, soccorsi 30 migranti in acque internazionali - ImranChoudry10 : Migranti: 372 a bordo di Open arms, 'dateci porto' - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Migranti, 372 a bordo di Open Arms: 'dateci un porto' - GVNVNCR : RT @GeMa7799: Migranti, 372 a bordo di Open Arms: ‘dateci un porto’...La nave si trova a sud di Malta. - _fiorucci : RT @GeMa7799: Migranti, 372 a bordo di Open Arms: ‘dateci un porto’...La nave si trova a sud di Malta. -

Sono 786 sulla navi ong e chiedono di sbarcare. Nuovo salvataggio operato dalla "Arms Uno": soccorsi 294collocate su una chiatta. Erano in mare da 4 giorni, la maggior parte con evidenti sintomi di disidratazione. Tra loro 43 donne e 60 bambini. Attualmente a bordo ...'Questa mattina all'alba laArms Uno ha effettuato un difficile intervento di soccorso di 294 persone, da 4 giorni alla deriva in mare. Ora a bordo ci sono 372 persone vulnerabili che hanno bisogno urgente di poter sbarcare ...Milano – Viola come il mare, questo il titolo della nuova fiction prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, e Mediaset, che avrà due protagonisti dal grande appeal Can Yaman… Leggi ...SICILIA - "Questa mattina all'alba la Open Arms Uno ha effettuato un difficile intervento di soccorso di 294 persone, da 4 giorni alla deriva in mare.