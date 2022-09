Manchester City, De Bruyne difende Grealish: “I calciatori inglesi sono più esposti, se escono la sera si sa subito” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il calciatore del Manchester City, Kevin De Bruyne, ha ammesso come i calciatori inglesi siano maggiormente esposti mediaticamente rispetto agli stranieri, con riferimento particolare al compagno di squadra Jack Grealish. Queste le parole del belga: “Non è una questione che riguarda il calcio. E fuori dal calcio, l’attenzione è molto più concentrata sui calciatori inglesi. Questo lo capisco, proprio perchè sono inglesi e quindi la gente tende a guardare di più a quello che fanno. Ma ho l’impressione che noi giocatori stranieri, se usciamo la sera, non siamo controllati con questa frequenza. Invece se un giocatore inglese esce la sera in qualche modo finisce sempre sui ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Il calciatore del, Kevin De, ha ammesso come isiano maggiormentemediaticamente rispetto agli stranieri, con riferimento particolare al compagno di squadra Jack. Queste le parole del belga: “Non è una questione che riguarda il calcio. E fuori dal calcio, l’attenzione è molto più concentrata sui. Questo lo capisco, proprio perchèe quindi la gente tende a guardare di più a quello che fanno. Ma ho l’impressione che noi giocatori stranieri, se usciamo la, non siamo controllati con questa frequenza. Invece se un giocatore inglese esce lain qualche modo finisce sempre sui ...

gippu1 : Il #Bayern Monaco ha vinto 35 delle ultime 37 partite giocate in casa nella fase a gironi di #ChampionsLeague: le u… - sportface2016 : Manchester City, #DeBruyne difende #Grealish: “I calciatori inglesi sono più esposti, se escono la sera si sa subit… - ColucciLc : RT @sportli26181512: Premier, i top club sulle tracce del nuovo George Best: Manchester City, Chelsea, Liverpool e Leeds sono tutti sulle t… - OmarValenzR : @RadioFCB Rodri del Manchester City - IoConsumoIt : @andrea_ripamont I proprietari del Manchester city hanno già acquistato il Palermo non c'entrano nulla -