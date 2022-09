Francia: la Federazione cerca una mediazione sui diritti di immagine dopo la protesta di Mbappè (Di lunedì 19 settembre 2022) In seguito alle proteste dell’attaccante del PSG Kylian Mbappè, in merito questione legata ai diritti d’immagine, la Federazione calcistica francese cerca un accordo con tutti i calciatori della Nazionale. La stella del PSG infatti ha dichiarato di non voler partecipare alla sessione fotografica con la Nazionale, prevista per domani, per via di una posizione rigida assunta dalla Federazione che l’attaccante non condivide. La Federazione così ha fatto sapere come, tramite la figura del presidente Noel Le Graet, si sia recata a Clairefontaine per discutere della questione con il CT Deschamps e alcuni dirigenti o responsabili del marketing. Come si legge così in una nota ufficiale pubblicata: “La Fff è lieta di lavorare alle linee guida di un nuovo accordo che consentirà ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) In seguito alle proteste dell’attaccante del PSG Kylian, in merito questione legata aid’, lacalcistica franceseun accordo con tutti i calciatori della Nazionale. La stella del PSG infatti ha dichiarato di non voler partecipare alla sessione fotografica con la Nazionale, prevista per domani, per via di una posizione rigida assunta dallache l’attaccante non condivide. Lacosì ha fatto sapere come, tramite la figura del presidente Noel Le Graet, si sia recata a Clairefontaine per discutere della questione con il CT Deschamps e alcuni dirigenti o responsabili del marketing. Come si legge così in una nota ufficiale pubblicata: “La Fff è lieta di lavorare alle linee guida di un nuovo accordo che consentirà ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Francia: Mbappé dice no a servizio fotografico in Nazionale Dopo il rifiuto della federazione di modificare l'accordo - bertuccibr1 : La contesa nasce dal rifiuto della #Federazione francese di modificare il precedente accordo per i diritti di immag… - Giancky26 : Francia calcio: FFF: una nuova inchiesta accusa la Federazione di aver voluto insabbiare diversi scandali sessuali. - LemonCurry16 : @gippu1 @FabRavezzani @contefiele in Francia c'é una puzza brutta brutta attorno alla federazione calcio franc… - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: #Rabiot convocato da #Deschamps per le gare della #Francia contro #Austria e #Danimarca. Ovviamente, il centrocampista è… -