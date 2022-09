Forte terremoto in Messico | scossa di magnitudo 7 4 a Coalcomán – I video

(Di lunedì 19 settembre 2022) Unadi7.4 è stata avvertita oggi in, con epicentro a, una municipalità dello stato di Michoacán, nelcentrale. Lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale. Laè stata avvertita anche a Città delalle 13:05 locali (20:05 italiane), dove i palazzi hanno tremato. Secondo quanto riferisce il Csn, la profondità del sisma è stata di 15 chilometri. La particolarità è che è solo un’ora prima era stato chiesto ai residenti di partecipare a una simulazione di emergenza, in virtù dei terremoti del 19 settembre degli anni 1985 e 2017. I trasporti pubblici hanno ripreso a funzionare regolarmente a Citta dele la Protezione civile ha escluso l’allerta ...

ricordando i forti terremoti del 19 settembre degli anni 1985 e 2017, alla popolazione della capitale era stato chiesto di partecipare ad una simulazione di emergenza. I servizi Per la terza volta negli ultimi anni il Messico viene colpito da un terremoto il 19 settembre. La violenta scossa con epicentro a Coalcomán è avvenuta infatti un'ora dopo un'esercitazione