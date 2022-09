Everton, via alla trattativa per blindare Iwobi (Di lunedì 19 settembre 2022) L'Everton vuole trattenere Alex Iwobi. Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo i Toffees hanno iniziato la trattativa per il rinnovo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) L'vuole trattenere Alex. Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo i Toffees hanno iniziato laper il rinnovo...

sportli26181512 : Everton, via alla trattativa per blindare Iwobi: L'Everton vuole trattenere Alex Iwobi. Secondo quanto riportato da… - FedericoPlatini : #EvertonWestHam, le formazioni ufficiali: #Moyes lancia #Paquetà, panchina per #Scamacca - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Richarlison: 'Via dall'Everton per mancanza di ambizione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Richarlison: 'Via dall'Everton per mancanza di ambizione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Richarlison: 'Via dall'Everton per mancanza di ambizione' -