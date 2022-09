Europei di Pentathlon Moderno | argento azzurro nella staffetta mista

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’Italia chiude con una medaglia, conquistata proprio nell’ultima giornata da Alessandra Frezza e Matteo Cicinelli, la sua partecipazione aglidi, a Szekesfehervar, in Ungheria. Gli azzurri sono stati protagonisti di una grande rimontagara di laser-run. La coppia italiana ha terminato la gara con 1352 punti. L’oro è andato ai britannici Kate French e Myles Pillage (1360), bronzo ai francesi Marie Oteiza e Ugo Fleurot (1348). “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma abbiamo avuto modo di rifarci”, ha detto Frezza (Aeronautica Militare), rientrata in questa stagione dopo uno stop per infortunio, che torna sul podio europeo quattro anni dopo il secondo posto continentale sempre in ...

Al termine della gara in terra magiara, Alessandra Frezza (reduce da uno stop per infortunio) ha raccontato le sue emozioni al sito ufficiale della Federazione ItalianaModerno: "Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma abbiamo avuto modo di rifarci". Le fa eco Matteo Cicinelli: "Ringrazio Alessandra che mi ha dato un cambio perfetto e mi ha permesso ...Con 1493 punti Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) chiude al nono posto i CampionatiSenior diModerno , in corso a Szekesfehervar , in Ungheria. 'Purtroppo la scherma non mi ha permesso di fare grandi cose, ma ho cercato di dare il massimo, mi sono divertito e ...Szekesfehervar, 19 set. -(Adnkronos) - Si chiude con uno splendido argento di Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) nella staffetta mista l avventura azzurra ...L'Italia chiude con una medaglia argento, conquistata proprio nell'ultima giornata da Alessandra Frezza e Matteo Cicinelli nella staffetta mista, la sua partecipazione agli Europei di pentathlon moder ...