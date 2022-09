RaiNews : Oggi l'ultimo saluto alla regina Elisabetta ieri in tutto il paese un minuto di silenzio. Ai funerali tutti i capi… - matteorenzi : Oggi con l’Ambasciatore del Regno Unito a Roma Edward Llewellyn e Massimo Ungaro per firmare il libro delle condogl… - lifestyleblogit : Elisabetta, oggi i funerali della Regina - - italiaserait : Elisabetta, oggi i funerali della Regina - IOdonna : L’evento storico si aprirà con una processione che accompagnerà il feretro della regina Elisabetta nell’Abbazia di… -

RaiNews

Infine, alle 19.30, la reginaverrà sepolta accanto al marito Filippo nella King George Vi Memorial Chapel durante una cerimonia privata per la famiglia reale. Intanto ieri re Carlo III e ...Leader da tutto il mondo per il funerale diII. I russi non hanno preso bene l'esclusione dalle esequie. Il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Inghilterra da ieri. Oggi i funerali di Elisabetta II. Carlo III: "Toccati dal tributo a mia madre" - L'ultima foto ufficiale di Elisabetta II - L'ultima foto ufficiale di Elisabetta II La Veglia dei Principi guidati da William e Harry per rendere omaggio alla nonna scomparsa (LaPresse) A Westminster Hall è andata in scena la Veglia dei Principi, con gli otto nipoti della… Leggi ...(Adnkronos) – E’ arrivato il giorno dei solenni funerali di Stato per la Regina Elisabetta. Chiusa la camera ardente della sovrana defunta a Westminster Hall, alle 8 al rintocco del Big Ben, la Gran B ...