Conte a Genova in visita a Beppe Grillo (Di lunedì 19 settembre 2022) Genova – Il leader dei M5s Giuseppe Conte è andato a visitare Beppe Grillo nella sua villa di Sant’Ilario dopo aver tenuto un comizio elettorale al mercato di piazza Palermo a Genova. “A Genova – ha scritto lo stesso Conte sulla sua pagina Facebook – ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio sempre dalla parte giusta”, ha concluso il presidente pentastellato. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 settembre 2022)– Il leader dei M5s Giuseppeè andato arenella sua villa di Sant’Ilario dopo aver tenuto un comizio elettorale al mercato di piazza Palermo a. “A– ha scritto lo stessosulla sua pagina Facebook – ne approfitto per un rapido saluto a. Con cuore e coraggio sempre dalla parte giusta”, ha concluso il presidente pentastellato. L'articolo L'Opinionista.

msgelmini : Dopo il rigassificatore di Piombino, l’avvocato del popolo #Conte dice no alla Gronda di #Genova. Qualcuno spieghi… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte a Genova va a incontrare Beppe Grillo. Il garante pubblica la foto: “Verso il 2050” - carlosantaroni2 : RT @raffaellapaita: Chi vota M5S a #Genova e in #Liguria vota CONTRO gli interessi del territorio. Ecco chi sono gli alleati del Pd qui. Vo… - willerdino : RT @VincenzoFerro3: Conte a Genova è andato a trovare l'elevato. E' carino da parte sua. Anche voi non dovete dimenticarvi dell'elevato, ne… -