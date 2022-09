Camera di commercio, tutto il sistema imprenditoriale unito per superare le crisi e consolidare la crescita (Di lunedì 19 settembre 2022) Rieletto presidente all’unanimità Carlo Sangalli. Rinnovato il Consiglio Camerale di Milano, Monza Brianza e Lodi per i prossimi 5 anni La Camera di commercio pronta a sostenere imprese e territori per il rilancio economico. In cinque anni le imprese di Milano Monza Brianza Lodi aumentano del 3,1%, decisamente al di sopra del dato lombardo (+0,6%) e nazionale (+0,5%). È stato rinnovato il Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per il periodo 2022-2027. Confermato Presidente Carlo Sangalli, rieletto all’unanimità dai nuovi consiglieri, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e sociale. Ritrovare la via della crescita sarà il primo obiettivo del nuovo Consiglio dell’ente, attraverso interventi mirati di supporto alle imprese e al ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 19 settembre 2022) Rieletto presidente all’unanimità Carlo Sangalli. Rinnovato il Consigliole di Milano, Monza Brianza e Lodi per i prossimi 5 anni Ladipronta a sostenere imprese e territori per il rilancio economico. In cinque anni le imprese di Milano Monza Brianza Lodi aumentano del 3,1%, decisamente al di sopra del dato lombardo (+0,6%) e nazionale (+0,5%). È stato rinnovato il Consiglio delladidi Milano Monza Brianza Lodi, per il periodo 2022-2027. Confermato Presidente Carlo Sangalli, rieletto all’unanimità dai nuovi consiglieri, rappresentanti del mondo economico,e sociale. Ritrovare la via dellasarà il primo obiettivo del nuovo Consiglio dell’ente, attraverso interventi mirati di supporto alle imprese e al ...

