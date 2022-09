Atti osceni sul treno tra Cusano e Lentate: denunciato 27enne di Limbiate (Di lunedì 19 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Atti osceni sul treno tra Cusano e Lentate davanti ad una minorenne. Con questa accusa i carabinieri hanno denunciato ieri sera un 27enne pakistano residente a Limbiate. L’intervento è stato effettuato sul convoglio trenord n. 577, sulla tratta tra le stazioni di Cusano Milanino e Lentate-Camnago. Una ragazza 17enne ha visto sedersi, qualche sedile più ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 19 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorsultradavanti ad una minorenne. Con questa accusa i carabinieri hannoieri sera unpakistano residente a. L’intervento è stato effettuato sul convogliord n. 577, sulla tratta tra le stazioni diMilanino e-Camnago. Una ragazza 17enne ha visto sedersi, qualche sedile più ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

