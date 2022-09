Addio all’inventore del Led | Nick Holonyak Jr

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 settembre 2022) – L’ingegnere statunitenseJr., l’inventore del Led, in quanto è stato il primo a metterne a punto nel 1962 un esemplare funzionante mentre lavorava come consulente per la General Electric, è morto domenica 18 settembre a Urbana, nell’Illinois, all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa del rinomato innovatore dell’illuminazione è stato dato Università dell’Illinois di cui era professore emerito. Asi deve lo sviluppo del primo Led pratico a spettro visibile, oggi comunemente utilizzato in tutto il mondo in lampadine, display e laser. Tra i primi ricercatori di materiali semiconduttori e pioniere nel campo dell’optoelettronica – con dispositivi che convertono l’elettricità in luce o viceversa –ha contribuito anche alle tecnologie degli interruttori dimmer domestici, dei laser che ...