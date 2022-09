Ungheria: Berlusconi, 'Orban eletto democraticamente ma non è punto riferimento' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Io non do avvertimenti, è un atteggiamento che non mi appartiene, e non drammatizzerei questo episodio. In effetti è innegabile che Orban sia un leader democraticamente eletto e come tale vada rispettato. Però è chiarissimo che il nostro punto di riferimento in Europa è il Partito popolare europeo, non può certo essere Orban. Le sue politiche sono lontane dalle nostre, e così la sua visione dell'Europa. E le alleanze in Europa vanno fatte con i grandi Paesi amici, se vogliamo tutelare il nostro interesse nazionale". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Zona bianca' in onda questa sera su Retequattro, dopo il no della Lega e di Fratelli d'Italia alla risoluzione del Parlamento europeo sull'Ungheria. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Io non do avvertimenti, è un atteggiamento che non mi appartiene, e non drammatizzerei questo episodio. In effetti è innegabile chesia un leadere come tale vada rispettato. Però è chiarissimo che il nostrodiin Europa è il Partito popolare europeo, non può certo essere. Le sue politiche sono lontane dalle nostre, e così la sua visione dell'Europa. E le alleanze in Europa vanno fatte con i grandi Paesi amici, se vogliamo tutelare il nostro interesse nazionale". Così Silvio, in un'intervista a 'Zona bianca' in onda questa sera su Retequattro, dopo il no della Lega e di Fratelli d'Italia alla risoluzione del Parlamento europeo sull'

snnflv : RT @nomfup: Dice Berlusconi che la sua Europa non è quella di Orban. Lo ricordo Presidente del Consiglio andare a fare campagna elettorale… - Elsa77703985 : RT @nomfup: Dice Berlusconi che la sua Europa non è quella di Orban. Lo ricordo Presidente del Consiglio andare a fare campagna elettorale… - EdiGirolami : RT @nomfup: Dice Berlusconi che la sua Europa non è quella di Orban. Lo ricordo Presidente del Consiglio andare a fare campagna elettorale… - Dario0080 : @DmitryEvic @Auriga06756053 Non è così Berlusconi e meloni pienamente nel blocco atlantista e sostenitori di Bruxel… - DmitryEvic : @Auriga06756053 Solo Berlusconi. Meloni e Salvini hanno votato per Ungheria di Orban. Lavaggio di cervello vedo funziona. -