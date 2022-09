Teatro Parioli | Rassegna di spettacoli per ragazzi dal 24 settembre

(Di domenica 18 settembre 2022) TUTTI ADIPERALIlpropone per la stagione teatrale 2022/2023 unadiproposta dalle più prestigiose compagnie di: Il sogno di tartaruga (24 e 25), Il Lupo e i sette capretti (1 e 2 ottobre) Pinocchio (8 e 9 ottobre), Rime insaponate (15 e 16 ottobre). Sabato 242022 – ore 18.00 Domenica 252022 – ore 17.00 IL SOGNO DI TARTARUGA IL BAULE VOLANTE Età consigliata: 3 – 10 anni Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della ...

Debutta il 16 settembre 2022 a Roma "Fitzcarraldo - opera performance su battello", la prima opera lirica pensata per un battello in movimento sul Tevere: un progetto visionario e innovativo - ideato ...Roma - L'apertura della nuova stagione teatrale si avvicina e il Teatro Parioli riparte con la sua campagna abbonamenti. Dal 12 settembre sarà anche possibile acquistare i biglietti singoli degli spet ...