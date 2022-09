Rosanna Banfi e il doloroso ricordo: «Non riconosco nulla di me, neanche le mani» (Di domenica 18 settembre 2022) Guardarsi in fotografia e non riconoscersi più. È successo a Rosanna Banfi, che ieri su Facebook ha condiviso un doloroso ricordo risalente a 13 anni fa, quando a causa di un tumore al seno si era dovuta sottoporre a dei cicli di chemioterapia. Era il 2009 e il primo a parlare della sua malattia fu proprio il padre, Lino Banfi, che durante un’intervista a «La vita in diretta» raccontò che Rosanna era stata operata per un tumore al seno. Per fortuna l’operazione e le cure furono risolutive, ma l’attrice, successivamente diventata testimonial per la prevenzione di tali patologie, non ha mai dimenticato quella difficile parentesi della propria vita. A oltre 10 anni da ha voluto anzi condividere una foto scattata proprio in quel periodo. «Fb mi ha ricordato questa foto. Era l’estate 2009. ... Leggi su blog.libero (Di domenica 18 settembre 2022) Guardarsi in fotografia e non riconoscersi più. È successo a, che ieri su Facebook ha condiviso unrisalente a 13 anni fa, quando a causa di un tumore al seno si era dovuta sottoporre a dei cicli di chemioterapia. Era il 2009 e il primo a parlare della sua malattia fu proprio il padre, Lino, che durante un’intervista a «La vita in diretta» raccontò cheera stata operata per un tumore al seno. Per fortuna l’operazione e le cure furono risolutive, ma l’attrice, successivamente diventata testimonial per la prevenzione di tali patologie, non ha mai dimenticato quella difficile parentesi della propria vita. A oltre 10 anni da ha voluto anzi condividere una foto scattata proprio in quel periodo. «Fb mi ha ricordato questa foto. Era l’estate 2009. ...

infoitcultura : Rosanna Banfi e il doloroso ricordo: «Non riconosco nulla di me, neanche le mani» - infoitcultura : 'Non riconosco nulla di me, neanche le mani'. La dolorosa foto di Rosanna Banfi in chemioterapia - infoitcultura : Rosanna Banfi e il doloroso ricordo: «Non riconosco nulla di me, neanche le mani» - infoitcultura : Rosanna Banfi, doloroso ricordo del tumore al seno/ 'Non mi riconosco, ma la vita - infoitcultura : Il doloroso ricordo di Rosanna Banfi: “In questa foto non mi riconosco in nulla” -