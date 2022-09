Roma | Tammy Abraham su Dybala | “Ha talento e porta leadership”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) “Haanche se sembra avere 12 anni! Ha quell’esperienza di vincere trofei che ci serviva. E’ positivo per me perché stiamo provando a costruire quel feeling che serve”. Ha parlato cosìdi Pauloin un’intervista che ha rilasciato al ‘Daily Mail’. Il centravanti dellasi è poi soffermato sul suo rapporto con Jose Mourinho: “E’ uno dei migliori per la gestione dell’uomo. Non mi dice mai quanto sto facendo bene. Vuole che io faccia sempre meglio, ad esempio prima della semifinale contro il Leicester della scorsa stagione, mi ha trascinato in una stanza e ha detto: “Tam, non penso che tu sia stato abbastanza bravo”. Sono rimasto sorpreso, ma lui intendeva dire che non riconosceva ilche aveva visto ...