Repubblica: Allegri è un uomo solo. Finge serenità ma è tormentato dalle voci di esonero (Di domenica 18 settembre 2022) La partita che attende la Juventus oggi, contro il Monza, è uno snodo importante per Massimiliano Allegri, che oggi per vincere dovrà affidarsi alla sua squadra. Repubblica scrive: “Il destino di Max Allegri è nelle mani dei suoi stessi calciatori. Passi falsi, frizioni e gli sfoghi del tecnico sfuggiti al controllo del club hanno scaldato l’ambiente bianconero”. Il clima all’interno della Juventus è teso, si intravedono già le ombre di due possibili successori: Tuchel e Sousa. “Il clima è teso, la società non ha preso posizione a difesa del tecnico, evidenziando la spaccatura interna, e nelle tifoseria, spaccata, c’è pure chi spera in un masochistico ko per cambiare allenatore. Tutto questo per il club che ha vinto 9 degli ultimi 11 scudetti”. “Vincere oggi a Monza sarà fondamentale per allontanare gli spettri di Thomas Tuchel e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) La partita che attende la Juventus oggi, contro il Monza, è uno snodo importante per Massimiliano, che oggi per vincere dovrà affidarsi alla sua squadra.scrive: “Il destino di Maxè nelle mani dei suoi stessi calciatori. Passi falsi, frizioni e gli sfoghi del tecnico sfuggiti al controllo del club hanno scaldato l’ambiente bianconero”. Il clima all’interno della Juventus è teso, si intravedono già le ombre di due possibili successori: Tuchel e Sousa. “Il clima è teso, la società non ha preso posizione a difesa del tecnico, evidenziando la spaccatura interna, e nelle tifoseria, spaccata, c’è pure chi spera in un masochistico ko per cambiare allenatore. Tutto questo per il club che ha vinto 9 degli ultimi 11 scudetti”. “Vincere oggi a Monza sarà fondamentale per allontanare gli spettri di Thomas Tuchel e ...

