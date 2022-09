Oro mondiale nella crono U.23 donne per Guazzini (Di domenica 18 settembre 2022) WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Subito un oro per l'Italbici nella prima gara dei Mondiali australiani grazie a Vittoria Guazzini, che per la prima volta nella storia permette alla Nazionale di conquistare il titolo iridato cronometro donne Under 23. Il programma non provede ancora una gara indipendemente ma una speciale nella prova elite e l'azzurra è quarta assoluta a 9? dal podio. La maglia iridata elite, seconda consecutiva, va ancora alla 35enne olandese Ellen van Dijk, che sopravanza di 12? l'australiana Grace Brown e di 41? la svizzera Marlen Reusser. L'azzurra è quarta a 52?, prima tra le U23. Dopo l'argento europeo di categoria, arriva quindi la consacrazione definitiva: “Il circuito mi piaceva, diverso da quello di Anadia – spiega la giovane toscana delle Fiamme Oro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Subito un oro per l'Italbiciprima gara dei Mondiali australiani grazie a Vittoria, che per la prima voltastoria permette alla Nazionale di conquistare il titolo iridatometroUnder 23. Il programma non provede ancora una gara indipendemente ma una specialeprova elite e l'azzurra è quarta assoluta a 9? dal podio. La maglia iridata elite, seconda consecutiva, va ancora alla 35enne olandese Ellen van Dijk, che sopravanza di 12? l'australiana Grace Brown e di 41? la svizzera Marlen Reusser. L'azzurra è quarta a 52?, prima tra le U23. Dopo l'argento europeo di categoria, arriva quindi la consacrazione definitiva: “Il circuito mi piaceva, diverso da quello di Anadia – spiega la giovane toscana delle Fiamme Oro, ...

