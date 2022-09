Mourinho faccia a faccia contro l’arbitro | il tecnico della Roma viene cacciato dal campo

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 settembre 2022) E’ in corso la super sfida trae Atalanta, con la squadra bergamasca che è momentaneamente in vantaggio per 0-1. Poco fa, però, Josesi è fatto espellere dalChiffi, dopo che quest’ultimo non ha assegnato un presunto calcio di rigore in favore dei giallorossi.Atalanta Ilportoghese è andato su tutte le furie, tant’è che mentre usciva dalha praticamente aggredito verbalmente il direttore di gara. In attesa di capire come volgerà al termine la gara, adesso si prospetta una squalifica piuttosto lunga per lo Special One. Nicola Morisco