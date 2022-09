Lo schiaccianoci e il flauto magico

Leggi su tuttotek

(Di domenica 18 settembre 2022) L oe il: dal 3 novembre al cinema con la voce di Charlotte M. distribuito da Notorious Pictures Quest’anno la magia del Natale arriva prima, con un nuovo entusiasmante e incredibile cartone animato per bambini: , che sarà trasmesso in anteprima il 31 ottobre e l’1 novembre al cinema, e poi dal 3 novembre disponibile sui grandi schermi cinematografici, con la voce di Charlotte M. Date, anteprime, e curiosità del cartone animato: Il 3 novembre torna al cinema il grande classico: Lo, questa volta nella versione animata del film, ossia: , con la voce della famosissima e talentuosa YouTuber/TikToker Charlotte M. diretto da Viktor Glukhusin e distribuito da Notorius Pictures. La storia più romantica di sempre ritorna sul grande schermo in una nuova versione per grandi e ...