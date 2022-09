Juventus | Di Maria chiede scusa | “la sconfitta è solo colpa mia”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 settembre 2022) Angel Diè stato un protagonista in negativo nelladellacontro il Monza. L’argentino ha perso la testa nel primo tempo ed è stato espulso per una gomitata nei confronti di Izzo. La partita si è conclusa sul risultato di 1-0 e la posizione di Massimiliano Allegri è sempre più a rischio. Diha chiestoper il brutto gesto, attraverso un messaggio sui social: “vogliormi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso èmia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli”. L'articolo ...