Finisce con l’auto nella scarpata. Muore 21enne (Di domenica 18 settembre 2022) Terribile incidente stradale ieri, in cui ha perso la vita un giovane di 21 anni, Raffaele Laera. I fatti son avvenuti a Castellaneta, nei pressi della stazione. Il giovane, per cause ancora da accertare, mentre era a bordo della sua Lancia Y, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e finendo in una scarpata. Immediati i soccorsi, ma per il 21enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sanitari del 118 e forze dell’ordine. Tanti sui social i messaggi di cordoglio per il giovane, studente universitario, amante della palestra e ben voluto da tutti. Gli amici gli hanno anche dedicato uno striscione con su scritto: “Per sempre nei nostri cuori”. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di domenica 18 settembre 2022) Terribile incidente stradale ieri, in cui ha perso la vita un giovane di 21 anni, Raffaele Laera. I fatti son avvenuti a Castellaneta, nei pressi della stazione. Il giovane, per cause ancora da accertare, mentre era a bordo della sua Lancia Y, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e finendo in una. Immediati i soccorsi, ma per ilnon c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sanitari del 118 e forze dell’ordine. Tanti sui social i messaggi di cordoglio per il giovane, studente universitario, amante della palestra e ben voluto da tutti. Gli amici gli hanno anche dedicato uno striscione con su scritto: “Per sempre nei nostri cuori”. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

infoitinterno : Finisce con l’auto nella scarpata. Muore 21enne - persatranuvole : RT @gaiamagenis: Lei si chiude e smette di mangiare, lui si innervosisce e le fa il culo deridendola perché non ha più fame. Finisce con le… - soojinippi : voglio *la parol che inizia con crepar e finisce con la e* - CaveloX9 : @NicoSchira @EdoardoMecca1 Il grande ex inizia con la C e finisce con onte da Lecce? - giroveloce : Tweet sensato che inizia e finisce con le stesse 5 lettere, GOAT. #AragonGP #Moto3 -