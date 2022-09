(Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "La coalizione diè in disaccordo su blocco navale, Pnrr, sanzioni a Putin. Sono un sondaggio con tre opzioni: sì, no, boh. Ora la Commissione UE propone la sospensione del 65% dei fondi di coesione per l'. Lacon chi rispetta lo stato di diritto, o con?". Così Enzodel Pd su twitter.

Volatilevitali1 : RT @ilfattoblog: Un tecnico di altissimo livello. Perché lo voterò - dal blog di Gianfranco Amendola #ElezioniPolitiche22 #CambiamentoClima… - ilfattoblog : Un tecnico di altissimo livello. Perché lo voterò - dal blog di Gianfranco Amendola #ElezioniPolitiche22… - PoliteKosmo : RT @PMurroccu: A Dritto e Rovescio Amendola de pd sta dicendo che loro riusciranno ad ottenere il tetto sul prezzo del gas,ma quando, non l… - Peppezappulla : RT @PMurroccu: A Dritto e Rovescio Amendola de pd sta dicendo che loro riusciranno ad ottenere il tetto sul prezzo del gas,ma quando, non l… - PMurroccu : A Dritto e Rovescio Amendola de pd sta dicendo che loro riusciranno ad ottenere il tetto sul prezzo del gas,ma quan… -

Il Sannio Quotidiano

... cosa che però adavvenute gli sarà addebitata con gli interessi. D'altra parte Letta ha ...o Decaro ( ma si fanno anche i nomi del sindaco di Firenze Nardella o dell'ex ministro Enzo) ...... con le voci inconfondibili di Claudioe Carlo Cecchi, per un formidabile incontro con l'... Si parlerà di2022: tendenze della comunicazione politica. Seguirà alle 18 il panel a cura ... Elezioni: Amendola, ‘destra starà con Ue su Ungheria o con Orban’ Roma, 18 set. (Adnkronos) – “La coalizione di destra è in disaccordo su blocco navale, Pnrr, sanzioni a Putin. Sono un sondaggio con tre opzioni: sì, no, boh. Ora la Commissione UE propone la sospensi ..."Vogliamo rendere strutturale e permanente - sottolinea Boccia - la decontribuzione del 30% per le aziende che assumono al Sud a tempo indeterminato" ...