Come risparmiare sulla bolletta della luce e del gas? Tutti i consigli sui consumi (Di domenica 18 settembre 2022) Un servizio per cercare di capire Come funzionerà il taglio dei consumi in casa del 5 percento voluto dall'Unione Europea contro la crisi dell'energia. Durante l'edizione del 17 settembre di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, viene mandato in onda un filmato volto ad aiutare i cittadini, sottolineando soprattutto quali sono gli elettrodomestici più energivori e Come fare per non far saltare il contatore che manderebbe una casa in black out. Con le nuove normative europee saranno necessari dei sacrifici ulteriori e saranno ridotti i kilowatt a disposizione sui contatori, quali sono gli errori da non commettere? Le risposte vengono fornite da Stefano Quintavalle, Energy Manager Est Milano Engineering: “La maggior parte delle case italiane ha un contatore da 3 kilowatt, quindi non bisogna mai ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Un servizio per cercare di capirefunzionerà il taglio deiin casa del 5 percento voluto dall'Unione Europea contro la crisi dell'energia. Durante l'edizione del 17 settembre di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, viene mandato in onda un filmato volto ad aiutare i cittadini, sottolineando soprattutto quali sono gli elettrodomestici più energivori efare per non far saltare il contatore che manderebbe una casa in black out. Con le nuove normative europee saranno necessari dei sacrifici ulteriori e saranno ridotti i kilowatt a disposizione sui contatori, quali sono gli errori da non commettere? Le risposte vengono fornite da Stefano Quintavalle, Energy Manager Est Milano Engineering: “La maggior parte delle case italiane ha un contatore da 3 kilowatt, quindi non bisogna mai ...

